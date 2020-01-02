13:26 | 2.01.2020
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На Тернопільщині водій «євробляхи» не впорався з керуванням та зніс паркан приватного господарства

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Подія сталась сьогодні опівночі на автодорозі у с. Ягільниця Чортківського району. Водій автомобіля «Оpel Signum» на іноземній реєстрації не впорався з керуванням та в’їхав у паркан приватного будинку.

Внаслідок аварії, в Чортківській районній лікарні опинився пасажир «євробляхи». Медики встановили, що у потерпілого, 47-річного місцевого жителя,  закрита черепно-мозкова травма, різана рана правої гомілки, садна кисті правої руки.

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