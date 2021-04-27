На Тернопільщині водій «євробляхи» скоїв ДТП та втік, залишивши в машині травмованого друга

Дорожньо-транспортна пригода сталась 26 квітня на автодорозі Зборів – Залізці в с. Оліїв Зборівської територіальної громади. Близько 21.00 годин, водій автомобіля «ВMW» (на «єврономерах») допустив зіткнення з електроопорою.

Далі відбулось дивне: водій втік з місця аварії, залишивши в автомобілі двох друзів. За словами очевидців, пасажири «бехи» перебували в стані алкогольного сп’яніння, а одному з них була необхідна допомога лікарів.

Прибулі на місце події медики, констатували у потерпілого, 26-річного жителя м. Тернополя, закриту черепно-мозкову травму, підозру на струс головного мозку та забійні рани голови. Чоловіка госпіталізували в Зборівську лікарню.