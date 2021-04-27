Після важкої хвороби померла відома жінка-медик в Тернополі

З глибоким сумом і невимовною скорботою повідомляємо, що на 69 році після важкої хвороби обірвалося життя заступника генерального директора (головного лікаря) з організаційно-методичної роботи Тхорик Ірини Осипівни, пише Липа.



Після закінчення Львівського медичного інституту і до останнього дня вона працювала у Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні, користувалася авторитетом серед колег, виділялася професіоналізмом та завжди допомагала мудрими порадами.

Панахида відбудеться сьогодні, 27 квітня, о 19.00 в капличці церкви св. Михаїла за адресою: вул. 15 квітня, 1.

Похорон 28 квітня о 12.00.

Редакція висловлює щирі співчуття рідним та близьким!