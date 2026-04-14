12:39 | 14.04.2026
На Тернопільщині водійка з’їхала в кювет і перекинула авто

Redaktor

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілою сталася 13 квітня на Тернопільщині. Повідомлення про аварію надійшло на спецлінію поліції близько 19:28 від жительки Львова.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, аварія трапилася на автодорозі Бережани–Підгайці–Монастириська, між населеними пунктами Підгайці та Бережани.

За попередніми даними, жителька Саранчуківської територіальної громади, керуючи автомобілем Opel Zafira, не впоралася з керуванням. У результаті транспортний засіб з’їхав у кювет та перекинувся.

У ДТП водійка отримала тілесні ушкодження, однак від госпіталізації відмовилася.

Обставини автопригоди з’ясовують правоохоронці.

