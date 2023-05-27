На Тернопільщині Volkswagen спочатку зіштовхнувся з трактором, а тоді з вантажівкою

25-го травня о 22:01 на автодорозі М-30 “Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка” в с. Шибалин Бережанської територіальної громади Тернопільського району, відбулося ДТП. Водій автомобіля Volkswagen Passat, здійснюючи обгін, допустив зіткнення з трактором JONN DEERE, в результаті чого виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажним автомобілем MAN. На місце події залучався черговий караул 7-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління, котрим здійснено відключення АКБ та знерухомлення автомобіля Volkswagen Passat противідкатними опорами. За допомогою гідравлічного інструмента WEBER – RESCUE RSU 210 Plus проводилося розрізання дверних петель автомобіля і стійки, проведено деблокування потерпілої, надано першу медичну допомогу з накладанням шийного комірця та передано працівникам КНП “ЦЕМД та МК” ТОР.

Внаслідок ДТП двоє осіб травмовано, 1 особа загинула.





Поділіться:









