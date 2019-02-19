На Тернопільщині вшанували пам’ять військового журналіста капітана третього рангу Дмитра Лабуткіна

16 лютого у селі Білокриниця, що у Кременецькому районі відбулися заходи вшанування пам’яті військового журналіста капітана 3-го рангу Дмитра Лабуткіна, який загинув цього дня чотири роки тому поблизу населеного пункту Дебальцеве. На місцеве кладовище, де спочиває народний герой України, прибули військовослужбовці Збройних Сил України та представники Кременецької районної державної адміністрації. Вони поклали квіти до могили військового журналіста, помолилися і вшанували хвилиною мовчання пам’ять офіцера, який ціною власного життя виборював волю нашої держави від агресії російського окупанта. 16 лютого у селі Білокриниця, що у Кременецькому районі відбулися заходи вшанування пам’яті військового журналіста капітана 3-го рангу Дмитра Лабуткіна, який загинув цього дня чотири роки тому поблизу населеного пункту Дебальцеве. На місцеве кладовище, де спочиває народний герой України, прибули військовослужбовці Збройних Сил України та представники Кременецької районної державної адміністрації. Вони поклали квіти до могили військового журналіста, помолилися і вшанували хвилиною мовчання пам’ять офіцера, який ціною власного життя виборював волю нашої держави від агресії російського окупанта.

Загинув редактор редакції телебачення Телерадіостудії Міністерства оборони України капітан 3-го рангу Дмитро Лабуткін 16 лютого 2015 року під час виконання бойового завдання. Він до останнього подиху продовжував вести зйомки того героїчного бою та мужніх дій українських захисників, коли наша передова група потрапила у засідку бойовиків, і з честю виконав як військовий так і журналістський обов’язок.

Від 16 лютого 2018 року – в день загибелі Дмитра Лабуткіна – в Україні на державному рівні відзначають День військового журналіста.

Василь Лабай, інформаційне агентство оборонного відомства.

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