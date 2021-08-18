Глава Roosh о том, что мотивирует женщин получать STEM-специальности

Предприниматель Сергей Токарев надеется, что женщин в IT-сфере будет больше

Инвестор и основатель проекта Roosh Сергей Токарев рассказал о социальном проекте STEM is FEM и о том, что может вдохновить молодых украинок строить карьеру в IT. Своими взглядами он поделился с интернет-порталом «УП. Життя».

Бизнесмен признался, что присутствие женщин в STEM-профессиях (Science, Technology, Engineering, Mathematics) – это тема, которая в последнее время волнует его чрезвычайно сильно. Если говорить точнее, то в большей степени Сергея интересует, почему при поступлении в вузы девушки редко выбирают технические специальности, особенно в сфере информационных технологий.

Практика показывает, что женщины-специалисты регулярно добиваются невообразимых высот в программировании, менеджменте, дизайне и подобных отраслях. Причём зачастую их любовь к математике, физике, информатике и другим точным наукам проявляется ещё в школе. Девочки успешно выступают на Олимпиадах и конкурсах по этим дисциплинам, создают качественные проекты – иными словами, делают хорошо всё, за что берутся, рассуждает Сергей Токарев. Но затем наступает некий переломный момент. Вероятнее всего, на их пути появляются преграды. Но какие?

«Есть гипотеза: случается так, что родители, друзья и менторы многих девушек не слишком верят в их будущее как математиков, инженеров или программистов. Даже феминитивы от этих слов еще не вошли в обиход. А значит, есть определённое мнение, что «женщинам здесь не рады», – предположил бизнесмен.

Чтобы проверить собственную теорию, Сергей Токарев решил поддержать украинский социальный проект STEM is FEM, основной миссией которого стало привлечение выпускниц старших классов в мир технических специальностей. Уже более полутора лет команда занимается популяризацией STEM у школьниц: проводит конкурсы по таким дисциплинам, как математика, машиностроение, IT, робототехника, 3D-графика; устраивает модули, где девушки могут познакомиться и пообщаться с успешными украинскими предпринимательницами, государственными деятельницами, учёными и т. д. Участницы, которым удалось занять призовые места, в дальнейшем получают помощь при поступлении в вуз, обучении и стажировке.

Сергей Токарев отметил, что с момента запуска STEM is FEM проект собрал некоторые статистические показатели, которые оказались довольно показательными для нашего общества. Организаторы опросили 300 участниц проекта о выборе будущей профессии и поддержке со стороны ближайшего окружения.

Согласно данным, 70% опрошенных девушек с самого начала планировали поступать на STEM-специальности, а 26% сообщили, что не думали идти в технические вузы, так как семья не поддерживает их увлечение точными науками. 30% участниц сомневаются, что смогут самореализоваться в этой сфере, тогда как 49% опрошенных уверены, что строить карьеру женщинам мешают стереотипы и консервативные взгляды в их семьях.

Если судить по этим цифрам, то можно понять, что на выбор будущих студенток чаще всего влияют близкие, а особенно члены семьи. «Мотиваторов может быть много, но именно семья способна или благословить стремление девочки к саморазвитию в сфере STEM, или подрезать ей крылья», – делает вывод Сергей Токарев.

При этом бизнесмен отмечает, что есть вещи, которые способны вызвать интерес к STEM. Это учителя, фильмы, общение с успешными и самодостаточными женщинами, которые могут стать примером для подражания, а также стремление разрушить гендерные стереотипы, до сих пор присутствующие во многих сферах жизни. Сергей с гордостью заявил, что 89% участниц приняли твёрдое решение заняться точными науками именно благодаря STEM is FEM.

«Основная гипотеза проекта подтверждена: девушек мотивирует заниматься STEM такая простая и одновременно сложная штука, как социальное одобрение», – заключил предприниматель. – «Поэтому важно, чтобы молодые женщины воспитывались и обучались в среде, где и учителя, и родители, и друзья – всё общество целиком уважает их выбор и вдохновляет двигаться в этом направлении».

Глава Roosh надеется, что число абитуриенток, которые хотели бы получить одну из STEM-специальностей, будет расти с каждым годом. А чтобы это произошло, необходимо создать благоприятные условия. «Это под силу только государству в тандеме с бизнесом», – подчеркнул Сергей Токарев.

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