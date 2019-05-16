На Тернопільщині в’язню допомагають отримати паспорт громадянина України

До Чортківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги надійшло звернення особи, яка відбуває покарання в установі виконання покарань. Як виявилось, у засудженого до довічного позбавлення волі з певних причин немає паспорта громадянина України. Як наслідок – обмеження у реалізації ряду прав, наприклад: на укладання шлюбу, спадкування, реєстрації місця проживання та інших. Вирішити цю проблему допомагають фахівці місцевого центру.

Працівники Чортківського місцевого центру роз’яснили, що відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про громадянство України» громадянами України є усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України (24 серпня 1991 року) постійно проживали на території України. Про належність до громадянства України таких осіб може свідчити наявність у паспортах громадянина колишнього СРСР відмітки про прописку, що підтверджує факт їхнього постійного проживання на території України за станом на 24.08.1991 року. Тобто для отримання паспорта громадянина України у даному випадку, необхідно встановити факт постійного проживання на території України за станом на вищезгадану дату.

Відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону України «Про громадянство України» особи, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак, які на момент набрання чинності Законом України «Про громадянство України» (13 листопада 1991 року) проживали в Україні і не були громадянами інших держав, також є громадянами України.

Юридичне значення має саме факт постійного проживання на території України на момент проголошення незалежності України – 24.08.1991 року або на момент набрання чинності Законом України «Про громадянство України» – 13.11.1991 року.

Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, розглядаються у цивільному процесі в порядку окремого провадження. Тому необхідно звернення про надання БВПД для подальшого представлення інтересів особи суді. Оскільки людина відбуває покарання у вигляді позбавлення волі, то самостійно звернутись до центру змоги немає. На допомогу у даній ситуації приходять мобільні та дистанційні пункти консультування, які працюють в установах відбування покарання.

Сама на такому пункті 08 травня 2019 року працювали директор місцевого центру МаріяГамбаль та заступник начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Богданна Цаплап в ДУ «Чортківська установа виконання покарань (№26)». Працівники центру надали необхідні консультації усім бажаючим засудженим, а також прийняли звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги. Окрім цього роз’яснили порядок звернення до Європейського суду з прав людини та залишили формуляри заяв.

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