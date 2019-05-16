На Тернопільщині з початку року 47 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності

Фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області впродовж січня-квітня поточного року забезпечили відшкодування та поновлення втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму понад 14,0 млн грн.

За вчинені порушення 47 посадових осіб перевірених об’єктів притягнуто до адміністративної відповідальності на суму штрафів 21 тис. грн.

До підприємств та установ, які допустили порушення бюджетного законодавства, у 10 випадках застосовано фінансові санкції у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами, призупинення та зменшення бюджетних асигнувань, повернення використаної не за цільовим призначенням суми субвенції та попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушень на суму понад 8,0 млн грн.

Керівники місцевих органів влади, підприємств, установ та організацій за результатами аудитів та ревізій врахували 21 пропозицію та прийняли 14 управлінських рішень, за якими 2 посадових осіб притягнуто до дисциплінарної та матеріальної відповідальності.

Правоохоронні органи за переданими матеріалами ревізій розпочали 10 досудових розслідувань та вручили 10 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

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