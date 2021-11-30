Справу Ромчика Кулака, який загинув через неправильно встановлений діагноз, затягують

Наступне 28 грудня, а там ще півроку і термін давності спливе. От тому Михайлюк розповідає всім в лікарні і Жидачеві, що він вже виграв суд. В

ін його виграв. Безумець. Правосуддя – це його шанс. Бачу він ним не має бажання скористатись.