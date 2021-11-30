Справу Ромчика Кулака, який загинув через неправильно встановлений діагноз, затягують
Дебати у справі смерті тернополянина Ромчика Кулака перенесли. Все через те, що адвокат обвинуваченого Юрія Михайлюка, не з’явився на засідання. Причиною вказав, що хворіє на коронавірус. Справа майже підійшла до кінця, та остаточний розгляд знову відклали. Батько – Володимир Кулак вимагає справедливості.
- Очікувано, бо ж вже мали бути дебати, а там вирок. Тож вони придумали чергову брехню, щоб не з’явитися в суд. І суд їхню брехню ковтнув. Такі, як Мицик плювали на КПК. Тому що наш КПК беззубий. Мицикам можна роками затягувати процес і видумувати причини і не з’являтися в суд. А суддя їх прийме як належні. Мицик придумав, що в нього КОВІД.. виявлено ПЛР тестом. Але підтвердження ТЕСТУ в СУД Мицик не надав.. а прислав зранку, коли я вже був майже в суді. Мицик прислав в суд фальшивку на антиген і подає це у судді за ПЛР тест. Він нас всіх включно з суддею за ідіотів має!!? Адже, щоб підтвердити КОВІД, треба зробити ПЛР-тест. Але Мицику і судді цього достатньо. Отже судове засідання зірвано. Наступне 28 грудня, а там ще півроку і термін давності спливе. От тому Михайлюк розповідає всім в лікарні і Жидачеві, що він вже виграв суд. Він його виграв. Безумець. Правосуддя – це його шанс. Бачу він ним не має бажання скористатись.
Нагадаємо, трагедія сталася у червні 2017 року. Ромчик перебував на літніх канікулах на Жидачівщині у бабусі. Йому раптом стало зле: хлопчик скаржився на сильний біль у животі. Його забрала карета швидкої до Жидачівської лікарні. Близько 12 годин медики не могли встановити діагноз дитині. Спершу вважали, що у нього тепловий удар, гастрит чи харчове отруєння. Тож госпіталізували Ромчика у доросле інфекційне відділення. Хоча згодом з’ясували: у нього заворот кишківника. Дитину відправили до львівського «Охматдиту». Після завороту – кишківник починає відмирати через 4-6 годин через припинення кровопостачання. Тому допомогу потрібно надавати негайно. Дитину ж привезли до Львова майже через 14 годин після перших ознак недуги. Тому львівські медики уже не могли врятувати життя хлопчику.