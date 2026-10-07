На Тернопільщині вже задекларували майже 400 одиниць зброї: куди звертатися власникам незареєстрованої

Жителі Тернопільської області вже задекларували 399 одиниць вогнепальної зброї та 130 809 набоїв до неї. У поліції нагадують, що власники незареєстрованої зброї можуть задекларувати її та уникнути відповідальності за її незаконне зберігання.

Як повідомив начальник сектору контролю за обігом зброї ГУНП у Тернопільській області Степан Джинджиристий, серед задекларованої зброї — 143 автомати, 15 пістолетів, 60 нарізних карабінів, три комбіновані та 178 гладкоствольних рушниць.

У поліції закликають тих, хто виявив зброю чи боєприпаси або має незареєстровану вогнепальну зброю, повідомити про це за номером 102 або 112, а впродовж 24 годин звернутися до найближчого підрозділу Національної поліції.

Що можна задекларувати

Декларуванню підлягає вогнепальна зброя, за винятком нарізної зброї калібру 12,7 мм і більше та боєприпасів до неї, а також кулеметів, вогнеметів, мінометів та інших видів важкого озброєння, що перебувають на озброєнні військових.

Для декларування необхідно подати:

письмову заяву;

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

витяг про місце проживання (реєстрації);

фотокартку розміром 3,5 × 4,5 см.

Після звернення працівники дозвільної служби оглянуть зброю, внесуть відповідні відомості до обліку та видадуть власнику документ, який підтверджує факт її декларування.

Де задекларувати зброю на Тернопільщині

Звернутися можна до таких підрозділів поліції:

Тернопільське районне управління поліції — м. Тернопіль, вул. Степова, 46, тел. (0352) 53-05-30;

Відділ поліції №1 (м. Бережани) — м. Бережани, вул. Степана Бандери, 8, тел. 097-164-92-42;

Кременецький районний відділ поліції — м. Кременець, вул. Драгоманова, 5, тел. 097-104-75-28;

Чортківське районне управління поліції — м. Чортків, вул. Горбачевського, 5, тел. 068-291-93-07.

У поліції наголошують, що декларування дає можливість законно володіти зброєю, яка раніше не була зареєстрована.