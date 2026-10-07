Понад 1,7 млрд грн за вересень: надходження від Тернопільської митниці сягнули рекордного рівня

Вересень 2026 року відзначився рекордним обсягом митних платежів у зоні діяльності Тернопільської митниці. За місяць до державного бюджету спрямовано 1 млрд 722 млн гривень – найбільша сума місячних надходжень за історію діяльності митниці.

Попри складні умови воєнного часу, український бізнес продовжує працювати, розвивати виробництво, підтримувати міжнародні торговельні зв’язки, імпортувати необхідне обладнання, сировину й матеріали. Підприємства адаптуються до нових викликів, реалізують економічні проєкти та виконують свої фінансові зобов’язання перед державою.

Важливе місце в цій роботі посідає взаємодія митниці із суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, спрямована на спрощення митних формальностей, розвиток електронних сервісів та забезпечення передбачуваних умов для міжнародної торгівлі.

У середньому за один робочий день вересня до бюджету надходило 78 млн гривень.

Вагому частку бюджетних надходжень забезпечили операції з імпорту промислового обладнання, техніки, транспортних засобів та металопродукції. Загалом під час митного оформлення цих товарних груп сплачено понад 667 млн гривень.

Вересневий результат вплинув й на загальні фінансові результати митниці за 9 місяців 2026 року. За січень–вересень 2026 року Тернопільською митницею адміністровано 9,1 млрд грн митних платежів, що майже на 3 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

В умовах повномасштабної війни такі фінансові ресурси мають особливе значення для забезпечення оборонних, безпекових та інших першочергових потреб держави.

Дякуємо представникам бізнесу за активну зовнішньоекономічну діяльність, відповідальне виконання своїх зобов’язань та конструктивну співпрацю.

Досягнутий результат задає високу планку для подальшої роботи і спільний пріоритет залишається незмінним – економічна стійкість України та стабільне наповнення державного бюджету.