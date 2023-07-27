На Тернопільщині є 161 вакансія для медпрацівників

З початку 2023 року фахівці служби зайнятості Тернопільщини допомогли знайти роботу більше сотні медпрацівників.

Загалом, за 6 місяців за допомогою у працевлаштуванні в службу зайнятості Тернопільщини звернулись 325 працівників медичної сфери (115 лікарів та 210 медсестер), серед яких є й переселенці з територій військових дій.

На 26 липня 2023 року для 80 працівників медичної сфери продовжується пошук підходящих місць праці.

Роботодавці, які працюють у сфері медицини Тернопільщини, мають 161 вакансію. Найвища зарплата – 27 тис. грн – у фельдшера пожежно-рятувального підрозділу, 20 тис. грн – в ортопеда-травматолога, лаборанта, дерматовенеролога, дитячого невролога, лікаря фізичної та реабілітаційної медицини. Від 18 до 20 тис. грн пропонують невропатологам, ерготерапевтам, хірургам, ендоскопістам, онкологам, кардіологам. 16-18 тис. грн на місяць роботодавці готові платити фізичним терапевтам, інфекціоністам, серцево-судинним хірургам.

Також їм потрібні лікарі: педіатри, стоматологи, загальної практики, ЛОРи, офтальмологи, УЗДисти, рентгенологи, акушери-гінекологи, функціональної діагностики та ін. Є робота для медсестер (медбратів), фельдшерів, фахівця з фізичної реабілітації.

До слова, за спрямуванням служби зайнятості безоплатно можна здобути професію молодшої медсестри з догляду за хворими (в Заліщицькому ВПУ; Івано-Франківському і Рівненському центрах професійно-технічної освіти ДСЗ). Термін навчання 3 місяці.

Також, деякі категорії громадян можуть отримати безоплатний ваучер для підготовки чи підвищення кваліфікації за спеціальностями «Медицина», «Медична психологія», «Медсестринство», «Фізична терапія, ерготерапія».