На Тернопільщині є 161 вакансія для медпрацівників
Роботодавці медичної сфери Тернопільщини мають 161 вакансію для медпрацівників
27 липня 2023 року – День медичного працівника. Вітаємо зі святом лікарів, медсестер і медбратів, парамедиків, фельдшерів, акушерів, лаборантів, санітарів та інших працівників галузі охорони здоров’я! Висловлюємо подяку та повагу цим людям, віддаючи належне їхньому терпінню, професіоналізму та самовіддачі, адже під час війни проти російських окупантів медики виконують титанічну роботу, рятуючи щодня тисячі життів. Бажаємо їм миру, добра, здоров’я, наснаги!
З початку 2023 року фахівці служби зайнятості Тернопільщини допомогли знайти роботу більше сотні медпрацівників.
Загалом, за 6 місяців за допомогою у працевлаштуванні в службу зайнятості Тернопільщини звернулись 325 працівників медичної сфери (115 лікарів та 210 медсестер), серед яких є й переселенці з територій військових дій.
На 26 липня 2023 року для 80 працівників медичної сфери продовжується пошук підходящих місць праці.
Роботодавці, які працюють у сфері медицини Тернопільщини, мають 161 вакансію. Найвища зарплата – 27 тис. грн – у фельдшера пожежно-рятувального підрозділу, 20 тис. грн – в ортопеда-травматолога, лаборанта, дерматовенеролога, дитячого невролога, лікаря фізичної та реабілітаційної медицини. Від 18 до 20 тис. грн пропонують невропатологам, ерготерапевтам, хірургам, ендоскопістам, онкологам, кардіологам. 16-18 тис. грн на місяць роботодавці готові платити фізичним терапевтам, інфекціоністам, серцево-судинним хірургам.
Також їм потрібні лікарі: педіатри, стоматологи, загальної практики, ЛОРи, офтальмологи, УЗДисти, рентгенологи, акушери-гінекологи, функціональної діагностики та ін. Є робота для медсестер (медбратів), фельдшерів, фахівця з фізичної реабілітації.
До слова, за спрямуванням служби зайнятості безоплатно можна здобути професію молодшої медсестри з догляду за хворими (в Заліщицькому ВПУ; Івано-Франківському і Рівненському центрах професійно-технічної освіти ДСЗ). Термін навчання 3 місяці.
Також, деякі категорії громадян можуть отримати безоплатний ваучер для підготовки чи підвищення кваліфікації за спеціальностями «Медицина», «Медична психологія», «Медсестринство», «Фізична терапія, ерготерапія».
За детальнішою інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil) або за тел. «гарячої лінії» – 0635765756.