19:17 | 30.03.2023
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На Тернопільщині є 300 вакансій для працівників з вищою освітою

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За оперативними даними роботодавці подали у Тернопільський обласний центр зайнятості більше 300 вакансій для осіб з вищою медичною, економічною, технічною, педагогічною, мистецькою освітами.
Найбільше пропозицій роботи для лікарів різних спеціальностей та ерготерапевтів – 63 вакансії; є 26 вакансій бухгалтерів та головних бухгалтерів; 15 –  менеджерів, 14 – викладачів закладів загальної середньої освіти; 14 – інженерів; 12 – артистів, художніх та музичних керівників, диригентів та концертмейстерів; 11 – фармацевтів; 7 –  психологів; 6 – лікарів (фельдшерів) ветмедицини, 5 вакансій юристів та юрисконсультів.
Найбільшу зарплату у розмірі 22-25 тис. грн роботодавці пропонують інженеру, агроному та лікарю-психіатру.

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