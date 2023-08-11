На Тернопільщині є робота для будівельників

У другу неділю серпня – День будівельника. Будівництво є однією з найважливіших галузей народного господарства. В Україні працівники більше 200 професій задіяні у спорудженні будівель різних видів і призначення. Попит на таких фахівців є завжди.

Цьогоріч роботодавці подали у службу зайнятості Тернопільської області 127 вакансій для фахівців будівельної галузі, з них: 50 – на спорудження житлових і нежитлових будівель, 43 – на спеціалізовані роботи (електромонтажні, штукатурні та інші роботи із завершення будівництва), 34 – на будівництво споруд (доріг, автострад; споруд електропостачання та телекомунікацій, мостів).

Більшість цих робочих місць вже укомплектована, проте зараз будівельні організації краю ще мають 38 актуальних вакансій із зарплатою до 16 тис. гривень. Їм потрібні працівники на будівництво житлових і нежитлових будівель, електромонтажні роботи, установлення столярних виробів та монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування (штукатури, покрівельники рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів, лицювальники-плиточники, мулярі, формувальники залізобетонних виробів та конструкцій, слюсарі-сантехніки та інші).

Якщо Вас цікавить робота в будівельній галузі, але Ви не маєте потрібного фахового рівня, за спрямуванням служби зайнятості Тернопільщини можна здобути бажану професію чи підвищити свою кваліфікацію, у тому числі через стажування безпосередньо на робочих місцях. Також, особи віком після 45 років, можуть отримати ваучер на навчання за певними професіями будівельної сфери.