російська ракета прилетіла по будинку на Івано-Франківщині: загинула дитина

Під час російського ракетного обстрілу України 11 серпня одна з аеробалістичних ракет влучила по житловому будинку в Коломийському районі Івано-Франківської області. Унаслідок цього загинув 8-річний хлопчик.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Обстріли по інфраструктурі Івано-Франківщини російські війська здійснили близько 10 години аеробалістичними ракетами. Прокуратура не вказує, якими саме, але, ймовірно, йдеться про «Кинджали».

Ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми. Унаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик. Дані щодо інших постраждалих наразі уточнюються.

Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарську споруду.