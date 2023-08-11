20:54 | 11.08.2023
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Ігоря Гуду та Андрія Ярему нагороджено відзнакою президента В.Зеленського «ЗА ОБОРОНУ УКРАЇНИ»

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Указом Президента України Володимира Зеленського від 5 серпня №559/2022 нагороджено Голову Ради Директорів компанії «Креатор-Буд» Ігоря Гуду.

Напередодні Дня Будівельника Голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш привітав Ігоря Гуду від імені Президента України та подякував за співпрацю у відбудові нашої держави. Сьогодні Компанія «Креатор-Буд»завершує роботи з відновлення зруйнованих будинків у селищі Архангельське, що на Херсонщині. Селище8 місяців перебувало в окупації російських загарбників. 23 будинки працівники компанії «Креатор-Буд» уже  відновили, зараз тривають роботи з відбудови  вулиці Борозенської, а це зведення 16-ти нових будинків та капітальний ремонт 19-ти будинків.  

Відзнакою Президента України «ЗА ОБОРОНУ УКРАЇНИ» Володимир Трушнагородив також засновника компанії «Техно-Буд-Центр» Андрія Ярему.

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