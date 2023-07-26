На Тернопільщині є вакансії з можливістю проживання працівників

Зокрема, у м. Тернополі комбінат з виробництва неметалевих мінеральних виробів запрошує на роботу водія вилкового навантажувача, машиніста сушильної установки, моториста бетонозмішувальних установок. Працівникам дають спецодяг, взуття, засоби індивідуального захисту, здійснюють довезення до роботи та з роботи.

Зарплата водія та моториста від 16 тис. грн.

Машиніст сушильної установки зароблятиме від 13 тис. грн.

Товариство з додатковою відповідальністю у с. Острів, яке займається виготовленням виробів із бетону для будівництва, пропонує роботу електрозварника ручного зварювання та машиніста автобетононасоса. Підприємство забезпечує працівників спецодягом, взуттям та засобами індивідуального захисту, є можливість професійного росту.

Зарплата – від 8 тис. грн.

Полтавське підприємство, яке займається допоміжною діяльністю у рослинництві запрошує на роботу агронома. В обов’язки цього фахівця входять: агрономічний супровід клієнтів, організація роботи з агрообладнанням; відрядження по території України. Повинен мати власний автомобіль. Підприємство оплачує пальне та амортизацію авто.

Заробітна плата відрядно-преміальна – 18 тис. грн плюс премії.

Товариство з обмеженою відповідальністю (с. Малий Ходачків) запрошує на роботу підсобників на цегельний завод. Здійснює довезення з м. Тернопіль (від Збаразького кільця) до місця роботи.

Зарплата – 15 тис. грн.

Вахтовий метод роботи також пропонують:

приватне підприємство у Тернополі – роботу для охоронника об’єктів у містах Тернопіль, Чортків, Чернівці, Львів та у Львівській області. Вахта 20/10 або 30/15. Заробітна плата 12000 грн;

ГК «Буковель» – роботу для офіціантів, кухарів та кухонного робітника (вахта 14/14 днів),

санаторно-курортний комплекс смт Сатанів – роботу для бармена та офіціантів (кількість днів вахтового методу визначаються при співбесіді).

Два останні роботодавці пропонують навчання на робочих місцях, професійний розвиток, заробітну плату 10-15 тис. грн плюс премії, бонуси.