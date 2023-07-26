13:19 | 26.07.2023
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Бізнес-Погляд 

Розшифрування маркування шин: розуміння символів та значень

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Щоб автомобільну резину купити, потрібно знати точний розмір, який підходить під конкретну марку машини. Неправильний типорозмір може спричинити небезпечні ситуації на дорозі з невідомими наслідками для водія та оточуючих.

Розмір шин вказується у техпаспорті автовиробника. Також інформацію можна знайти на дверях біля водія і кришці бензобака.

Як розшифровується маркування шин

На боковині виробники наносять маркування, щоб водій міг переконатися, що продавець пропонує шини купити потрібного типорозміру. Наприклад, модель 215/55 r17 91H розшифровується так:

  • 215 – ширина шини в міліметрах. Чим ширша покришка, тим краще зчеплення, але керувати машиною важче через збільшену масу коліс.
  • 55 – профіль (відсоткове співвідношення висоти та ширини). Шини з показником до 60% вважаються низькопрофільними – вони краще підходять під спортивні класи авто, але на мокрому покритті їх їздові якості сильно погіршуються.
  • R – радіальна конструкція автошин. Часто шофери помилково цей параметр сприймають як радіус покришки. Крім радіальних шин ще зустрічаються покришки з діагональною конструкцією, але зараз такі моделі випускаються рідко – їх технічні характеристики гірші.
  • 17 – діаметр у дюймах. Це внутрішній розмір покришки або зовнішня частина диска. Якщо з шириною та профілем водій ще може якось експлуатувати з незначним відхиленням від рекомендованих розмірів, то на будь-які шини диски з іншим діаметром встановити не вдасться.
  • 91 – індекс навантаження. Цей параметр вказує, яке навантаження може витримувати одна шина, не втрачаючи своїх найкращих якостей. Якщо для легкових моделей авто цей критерій не такий важливий, то власники мікроавтобусів та вантажівок повинні звертати на індекс навантаження особливу увагу.

Таблиця з індексами навантаження:

Значення

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Макс. вага (кг.)

250

257

265

272

280

290

300

307

315

Значення

69

70

71

72

73

74

75

76

77

Макс. вага (кг.)

325

335

345

355

365

375

387

400

412

Значення

78

79

80

81

82

83

84

85

86

Макс. вага (кг.)

426

437

450

462

475

487

500

515

530

Значення

87

88

89

90

91

92

93

94

95

Макс. вага (кг.)

545

560

580

600

615

630

650

670

710

Значення

96

97

98

99

100

101

102

103

104

Макс. вага (кг.)

710

730

750

775

800

825

850

875

900

Значення

105

106

107

108

109

110

111

112

113

Макс. вага (кг.)

925

950

975

1000

1030

1060

1090

1120

1150

Значення

114

115

116

117

118

119

120

121

122

Макс. вага (кг.)

1180

1215

1250

1285

1320

1360

1400

1450

1500

Значення

123

124

125

126

127

128

129

Макс. вага (кг.)

1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850

  • H – індекс швидкості. Чим він вищий, тим більшу швидкість можна розвивати без втрати якості керування та стійкості авто на трасі.

Таблиця швидкісних індексів:

Значення

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Макс. вага (кг.)

250

257

265

272

280

290

300

307

315

Значення

69

70

71

72

73

74

75

76

77

Макс. вага (кг.)

325

335

345

355

365

375

387

400

412

Значення

78

79

80

81

82

83

84

85

86

Макс. вага (кг.)

426

437

450

462

475

487

500

515

530

Значення

87

88

89

90

91

92

93

94

95

Макс. вага (кг.)

545

560

580

600

615

630

650

670

710

Значення

96

97

98

99

100

101

102

103

104

Макс. вага (кг.)

710

730

750

775

800

825

850

875

900

Значення

105

106

107

108

109

110

111

112

113

Макс. вага (кг.)

925

950

975

1000

1030

1060

1090

1120

1150

Значення

114

115

116

117

118

119

120

121

122

Макс. вага (кг.)

1180

1215

1250

1285

1320

1360

1400

1450

1500

Значення

123

124

125

126

127

128

129

Макс. вага (кг.)

1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850

Підсумки

Якщо купити резину невідповідного розміру, можуть виникнути проблеми з керованістю автомобіля. Це може стати причиною виходу з ладу елементів підвіски, а покришки не зможуть забезпечити безпеку на дорозі.

До автогуми різного розміру потрібно купати диски. Вони захистять покришки від цілого ряду пошкоджень, і допоможуть збільшити експлуатаційний ресурс шинам.

 

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