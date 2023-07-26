Розшифрування маркування шин: розуміння символів та значень
Щоб автомобільну резину купити, потрібно знати точний розмір, який підходить під конкретну марку машини. Неправильний типорозмір може спричинити небезпечні ситуації на дорозі з невідомими наслідками для водія та оточуючих.
Розмір шин вказується у техпаспорті автовиробника. Також інформацію можна знайти на дверях біля водія і кришці бензобака.
Як розшифровується маркування шин
На боковині виробники наносять маркування, щоб водій міг переконатися, що продавець пропонує шини купити потрібного типорозміру. Наприклад, модель 215/55 r17 91H розшифровується так:
- 215 – ширина шини в міліметрах. Чим ширша покришка, тим краще зчеплення, але керувати машиною важче через збільшену масу коліс.
- 55 – профіль (відсоткове співвідношення висоти та ширини). Шини з показником до 60% вважаються низькопрофільними – вони краще підходять під спортивні класи авто, але на мокрому покритті їх їздові якості сильно погіршуються.
- R – радіальна конструкція автошин. Часто шофери помилково цей параметр сприймають як радіус покришки. Крім радіальних шин ще зустрічаються покришки з діагональною конструкцією, але зараз такі моделі випускаються рідко – їх технічні характеристики гірші.
- 17 – діаметр у дюймах. Це внутрішній розмір покришки або зовнішня частина диска. Якщо з шириною та профілем водій ще може якось експлуатувати з незначним відхиленням від рекомендованих розмірів, то на будь-які шини диски з іншим діаметром встановити не вдасться.
- 91 – індекс навантаження. Цей параметр вказує, яке навантаження може витримувати одна шина, не втрачаючи своїх найкращих якостей. Якщо для легкових моделей авто цей критерій не такий важливий, то власники мікроавтобусів та вантажівок повинні звертати на індекс навантаження особливу увагу.
Таблиця з індексами навантаження:
Значення
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Макс. вага (кг.)
250
257
265
272
280
290
300
307
315
Значення
69
70
71
72
73
74
75
76
77
Макс. вага (кг.)
325
335
345
355
365
375
387
400
412
Значення
78
79
80
81
82
83
84
85
86
Макс. вага (кг.)
426
437
450
462
475
487
500
515
530
Значення
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Макс. вага (кг.)
545
560
580
600
615
630
650
670
710
Значення
96
97
98
99
100
101
102
103
104
Макс. вага (кг.)
710
730
750
775
800
825
850
875
900
Значення
105
106
107
108
109
110
111
112
113
Макс. вага (кг.)
925
950
975
1000
1030
1060
1090
1120
1150
Значення
114
115
116
117
118
119
120
121
122
Макс. вага (кг.)
1180
1215
1250
1285
1320
1360
1400
1450
1500
Значення
123
124
125
126
127
128
129
Макс. вага (кг.)
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
- H – індекс швидкості. Чим він вищий, тим більшу швидкість можна розвивати без втрати якості керування та стійкості авто на трасі.
Таблиця швидкісних індексів:
Значення
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Макс. вага (кг.)
250
257
265
272
280
290
300
307
315
Значення
69
70
71
72
73
74
75
76
77
Макс. вага (кг.)
325
335
345
355
365
375
387
400
412
Значення
78
79
80
81
82
83
84
85
86
Макс. вага (кг.)
426
437
450
462
475
487
500
515
530
Значення
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Макс. вага (кг.)
545
560
580
600
615
630
650
670
710
Значення
96
97
98
99
100
101
102
103
104
Макс. вага (кг.)
710
730
750
775
800
825
850
875
900
Значення
105
106
107
108
109
110
111
112
113
Макс. вага (кг.)
925
950
975
1000
1030
1060
1090
1120
1150
Значення
114
115
116
117
118
119
120
121
122
Макс. вага (кг.)
1180
1215
1250
1285
1320
1360
1400
1450
1500
Значення
123
124
125
126
127
128
129
Макс. вага (кг.)
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
Підсумки
Якщо купити резину невідповідного розміру, можуть виникнути проблеми з керованістю автомобіля. Це може стати причиною виходу з ладу елементів підвіски, а покришки не зможуть забезпечити безпеку на дорозі.
До автогуми різного розміру потрібно купати диски. Вони захистять покришки від цілого ряду пошкоджень, і допоможуть збільшити експлуатаційний ресурс шинам.