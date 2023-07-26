Розшифрування маркування шин: розуміння символів та значень

Щоб автомобільну резину купити, потрібно знати точний розмір, який підходить під конкретну марку машини. Неправильний типорозмір може спричинити небезпечні ситуації на дорозі з невідомими наслідками для водія та оточуючих.

Розмір шин вказується у техпаспорті автовиробника. Також інформацію можна знайти на дверях біля водія і кришці бензобака.

Як розшифровується маркування шин

На боковині виробники наносять маркування, щоб водій міг переконатися, що продавець пропонує шини купити потрібного типорозміру. Наприклад, модель 215/55 r17 91H розшифровується так:

215 – ширина шини в міліметрах. Чим ширша покришка, тим краще зчеплення, але керувати машиною важче через збільшену масу коліс.

55 – профіль (відсоткове співвідношення висоти та ширини). Шини з показником до 60% вважаються низькопрофільними – вони краще підходять під спортивні класи авто, але на мокрому покритті їх їздові якості сильно погіршуються.

R – радіальна конструкція автошин. Часто шофери помилково цей параметр сприймають як радіус покришки. Крім радіальних шин ще зустрічаються покришки з діагональною конструкцією, але зараз такі моделі випускаються рідко – їх технічні характеристики гірші.

17 – діаметр у дюймах. Це внутрішній розмір покришки або зовнішня частина диска. Якщо з шириною та профілем водій ще може якось експлуатувати з незначним відхиленням від рекомендованих розмірів, то на будь-які шини диски з іншим діаметром встановити не вдасться.

91 – індекс навантаження. Цей параметр вказує, яке навантаження може витримувати одна шина, не втрачаючи своїх найкращих якостей. Якщо для легкових моделей авто цей критерій не такий важливий, то власники мікроавтобусів та вантажівок повинні звертати на індекс навантаження особливу увагу.

Таблиця з індексами навантаження:

Значення 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Макс. вага (кг.) 250 257 265 272 280 290 300 307 315 Значення 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Макс. вага (кг.) 325 335 345 355 365 375 387 400 412 Значення 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Макс. вага (кг.) 426 437 450 462 475 487 500 515 530 Значення 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Макс. вага (кг.) 545 560 580 600 615 630 650 670 710 Значення 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Макс. вага (кг.) 710 730 750 775 800 825 850 875 900 Значення 105 106 107 108 109 110 111 112 113 Макс. вага (кг.) 925 950 975 1000 1030 1060 1090 1120 1150 Значення 114 115 116 117 118 119 120 121 122 Макс. вага (кг.) 1180 1215 1250 1285 1320 1360 1400 1450 1500 Значення 123 124 125 126 127 128 129 Макс. вага (кг.) 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850

H – індекс швидкості. Чим він вищий, тим більшу швидкість можна розвивати без втрати якості керування та стійкості авто на трасі.

Таблиця швидкісних індексів:

Значення 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Макс. вага (кг.) 250 257 265 272 280 290 300 307 315 Значення 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Макс. вага (кг.) 325 335 345 355 365 375 387 400 412 Значення 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Макс. вага (кг.) 426 437 450 462 475 487 500 515 530 Значення 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Макс. вага (кг.) 545 560 580 600 615 630 650 670 710 Значення 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Макс. вага (кг.) 710 730 750 775 800 825 850 875 900 Значення 105 106 107 108 109 110 111 112 113 Макс. вага (кг.) 925 950 975 1000 1030 1060 1090 1120 1150 Значення 114 115 116 117 118 119 120 121 122 Макс. вага (кг.) 1180 1215 1250 1285 1320 1360 1400 1450 1500 Значення 123 124 125 126 127 128 129 Макс. вага (кг.) 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850

Підсумки

Якщо купити резину невідповідного розміру, можуть виникнути проблеми з керованістю автомобіля. Це може стати причиною виходу з ладу елементів підвіски, а покришки не зможуть забезпечити безпеку на дорозі.

До автогуми різного розміру потрібно купати диски. Вони захистять покришки від цілого ряду пошкоджень, і допоможуть збільшити експлуатаційний ресурс шинам.