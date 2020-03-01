Випадок захворювання на коронавірус у Тернополі не підтвердився

Щойно стали відомими результати аналізів дитини, в якої медики запідозрили захворювання на новий коронаровірус (COVID-19). При проведенні РНА висіяно грип В, тобто захворювання на коронавірус знято.

Нагадаємо, сьогодні, першого березня тернопільські лікарі міської дитячої лікарні отримали термінове повідомлення про підозру на коронавірус (COVID – 19) у дитини одного з приміських сіл Тернопільського району (яке не входять у склад Тернопільської міської територіальної громади). Дитина віком 2,5 роки, яка разом з батьками перебувала у Мадриді (Іспанія) і днями повернулася в Україну.