На Тернопільщині за гроші донорів зробили прихисток для переселенців, але понад рік не поселяли людей
На Тернопільщині у Хоросткові облаштували прихисток для переселенців за гроші норвезьких донорів. Його не відкривали півтора року. Про це заявив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в області Олександр Криницький, пише Суспільне.
Заступник голови Хоростківської громади Петро Сліпець сказав, що меморандум з іноземними донорами не порушили, а прихисток не відкривали, бо не було потреби. За його словами, цей прихисток знаходиться у Хоросткові. Кошти на облаштування виділила Норвезька ради в справах біженців в Україні. У приміщення можна поселити 50 людей.
Будівлю внесли до переліку місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб на початку грудня цього року. Хоча облаштували прихисток за донорські гроші ще у 2023 році, повідомив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в області Олександр Криницький:
“Пройшло майже 1,5 роки, а ці приміщення не були надані для проживання внутрішньо переміщених осіб. Проте, ці приміщення є і роботи проведені. Ті проблеми, які перешкоджали відкриттю цього об’єкта, усунули. Це були проблеми в електропостачанні, газопостачанні. Тепер тут все працює. Під час моніторингових заходів, ми виявили, що в Тернополі ми не приймаємо евакуаційні поїзди, бо в області немає достатньо місць для безкоштовного тимчасового проживання ВПО”.
Зараз у будинку мешкають 11 переселенців. Серед них Ольга Яшина із Запоріжжя. Жінка переїхала на Тернопільщину разом із сином та батьками у 2022 році. Два тижні тому поселилася в тимчасовому прихистку в Хоросткові.
“Тут все є: пральня, кухня. Хотілося б, звичайно, щоб кухня ще була на другому поверсі, бо дуже не зручно всім ходити туди і там вже людей назбиралось. А так, нормально. Тепло, світло й інтернет є. Мені головне, щоб дитині було тепло, світло і можна було навчатися”, — розповіла Ольга.
Заступник голови Хоростківської громади Петро Сліпець сказав, що кімнати переселенців облаштовані переважно на двох людей. У кожній кімнаті два ліжка, тумбочка і шкаф.
У приміщенні, яке облаштували для переселенців, мала б розташовуватись міська рада громади, зазначив Петро Сліпець:
“Це приміщення було на 90% готове. Тут було пошпакльовано, зроблена електропроводка, опалення, підвісні стелі. За допомогою Норвезької ради, доробили стіни, подекуди встановили лінолеум, де треба було його замінити. Також облаштували на першому поверсі два туалети і душові кабіни для чоловіків і жінок. В кухні вклали плитку. Цих два роки мали дотримуватись меморандуму. Тобто нікого тут не селити, крім переселенців, і не передавати те обладнання і меблі й техніку, яку ми отримали. Ми отримали 50 ліжок, 50 ліжкових тумбочок, 25 шафів, 4 холодильники, 2 плитки, 3 пральних машини”.
На запитання, чому не вносили це приміщення в перелік об’єктів тимчасового проживання людей, Петро Сліпець відповів:
“Не було потреби в цьому прихистку, бо в нас люди виїхали. Коли почалася війна, у нас було до півтори тисячі переселенців. Їх прийняли в різних прихистках. У нас також є прихистки в селах Карашинці, Малий Говилів, також прихисток на базі сільськогосподарського ліцею і облаштований прихисток в ДЮСШ. Але в 2023 році люди виїхали з Хоросткова. Залишилося 137 чоловік, які живуть переважно в приватному секторі. Тому, у два прихистки, що зроблені за допомогою Норвезької ради — в ліцеї і тут, не було потреби заселяти людей”.
Петро Сліпець розповів, що фінансуванням проєкту повністю займались донори, скільки він коштує — не знає. Люди у цьому прихистку живуть безкоштовно. Гроші на оплату комунальних послуг виділяють з держбюджету.