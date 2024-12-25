На Тернопільщині за гроші донорів зробили прихисток для переселенців, але понад рік не поселяли людей

На Тернопільщині у Хоросткові облаштували прихисток для переселенців за гроші норвезьких донорів. Його не відкривали півтора року. Про це заявив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в області Олександр Криницький, пише Суспільне.

Заступник голови Хоростківської громади Петро Сліпець сказав, що меморандум з іноземними донорами не порушили, а прихисток не відкривали, бо не було потреби. За його словами, цей прихисток знаходиться у Хоросткові. Кошти на облаштування виділила Норвезька ради в справах біженців в Україні. У приміщення можна поселити 50 людей.

Заступник голови Хоростківської громади Петро Сліпець. Суспільне Тернопіль

Будівлю внесли до переліку місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб на початку грудня цього року. Хоча облаштували прихисток за донорські гроші ще у 2023 році, повідомив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в області Олександр Криницький:

“Пройшло майже 1,5 роки, а ці приміщення не були надані для проживання внутрішньо переміщених осіб. Проте, ці приміщення є і роботи проведені. Ті проблеми, які перешкоджали відкриттю цього об’єкта, усунули. Це були проблеми в електропостачанні, газопостачанні. Тепер тут все працює. Під час моніторингових заходів, ми виявили, що в Тернополі ми не приймаємо евакуаційні поїзди, бо в області немає достатньо місць для безкоштовного тимчасового проживання ВПО”.

Представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в області Олександр Криницький. Суспільне Тернопіль

Зараз у будинку мешкають 11 переселенців. Серед них Ольга Яшина із Запоріжжя. Жінка переїхала на Тернопільщину разом із сином та батьками у 2022 році. Два тижні тому поселилася в тимчасовому прихистку в Хоросткові.

“Тут все є: пральня, кухня. Хотілося б, звичайно, щоб кухня ще була на другому поверсі, бо дуже не зручно всім ходити туди і там вже людей назбиралось. А так, нормально. Тепло, світло й інтернет є. Мені головне, щоб дитині було тепло, світло і можна було навчатися”, — розповіла Ольга.

Переселенка Ольга Яшина із сином. Суспільне Тернопіль

Заступник голови Хоростківської громади Петро Сліпець сказав, що кімнати переселенців облаштовані переважно на двох людей. У кожній кімнаті два ліжка, тумбочка і шкаф.

Кімнати у прихистку для переселенців. Суспільне Тернопіль

Кухня у прихистку для переселенців. Суспільне Тернопіль

У приміщенні, яке облаштували для переселенців, мала б розташовуватись міська рада громади, зазначив Петро Сліпець:

“Це приміщення було на 90% готове. Тут було пошпакльовано, зроблена електропроводка, опалення, підвісні стелі. За допомогою Норвезької ради, доробили стіни, подекуди встановили лінолеум, де треба було його замінити. Також облаштували на першому поверсі два туалети і душові кабіни для чоловіків і жінок. В кухні вклали плитку. Цих два роки мали дотримуватись меморандуму. Тобто нікого тут не селити, крім переселенців, і не передавати те обладнання і меблі й техніку, яку ми отримали. Ми отримали 50 ліжок, 50 ліжкових тумбочок, 25 шафів, 4 холодильники, 2 плитки, 3 пральних машини”.

Прихисток для переселенців у Хоросткові. Суспільне Тернопіль

На запитання, чому не вносили це приміщення в перелік об’єктів тимчасового проживання людей, Петро Сліпець відповів:

“Не було потреби в цьому прихистку, бо в нас люди виїхали. Коли почалася війна, у нас було до півтори тисячі переселенців. Їх прийняли в різних прихистках. У нас також є прихистки в селах Карашинці, Малий Говилів, також прихисток на базі сільськогосподарського ліцею і облаштований прихисток в ДЮСШ. Але в 2023 році люди виїхали з Хоросткова. Залишилося 137 чоловік, які живуть переважно в приватному секторі. Тому, у два прихистки, що зроблені за допомогою Норвезької ради — в ліцеї і тут, не було потреби заселяти людей”.

Прихисток для переселенців у Хоросткові. Суспільне Тернопіль

Петро Сліпець розповів, що фінансуванням проєкту повністю займались донори, скільки він коштує — не знає. Люди у цьому прихистку живуть безкоштовно. Гроші на оплату комунальних послуг виділяють з держбюджету.