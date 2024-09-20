На Тернопільщині за порушення при торгівлі алкоголем, тютюном та пальним нараховано майже 5,6 млн грн штрафних санкцій

Упродовж восьми місяців цього року фахівці Головного управління ДПС у Тернопільській області провели 506 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним.

За результатами проведених перевірок встановлено 422 порушення Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального», Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших нормативно-правових актів, що регулюють виробництво та обіг алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального. Зокрема:

– 69 фактів роздрібної торгівлі тютюновими виробами з полиць самообслуговування;

– 52 факти реалізації дитячого асортименту, що імітує тютюнові вироби;

– 38 фактів невидачі розрахункового документа (чек), незабезпечення ведення у порядку, встановленому законодавством, обліку товарних запасів;

– 38 фактів торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими за встановлені оптово-відпускні або роздрібні ціни;

– 33 факти реалізації алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка;

– 34 факти ненадання документів при проведенні фактичної перевірки;

– 33 факти торгівлі алкогольними напоями без наявності ліцензії;

– 18 фактів торгівлі тютюновими виробами без наявності ліцензії;

та інші порушення.

Внаслідок перевірок підприємцям донараховано штрафних (фінансових) санкцій на суму 5 млн 571 тис. гривень.