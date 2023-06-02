На Тернопільщині за співпрацю з ворогом судитимуть колаборанта

Займаючи вказані посади злочинець виконуючи вказівки і розпорядження представників окупаційної адміністрації російської федерації в окупованій Донецькій області, бажаючи проявити себе та довести свою лояльність і відданість окупаційній владі, безпосередньо приймав участь у реалізації політики держави-агресора в галузі охорони здоров’я; вирішував питання щодо надання допомоги віськовослужбовцям рф; підшуковував, спонукав та залучав до співпраці із окупаційною владою місцевих жителів та випускників медичних закладів освіти; організовував і приймав безпосередню участь у численних пропагандистських масових заходах, направлених на підтримання та розповсюдження окупаційної влади.

На даний час обвинувальний акт за ч. 5 ст. 111-1 КК України стосовно колаборанта прокуратурою затверджено та спрямовано до суду.

Йому загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права до 15 років обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з можливою конфіскацією майна