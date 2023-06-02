21:52 | 2.06.2023
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На Чортківщині мотоцикліст збив 17-річну велосипедистку

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У селі Васильківці Чортківського району водій мотоцикла збив 17-річну велосипедистку. Повідомлення про аварію надійшло до відділення поліції №3 Гусятина від лікаря швидкої допомоги.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 1 червня близько 20:40. Дев’ятнадцятирічний водій мотоцикла Honda не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну та допустив зіткнення з велосипедом.

В результаті удару обидвоє кермувальників отримали тілесні ушкодження. Потерпілих госпіталізували до лікарні.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.

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