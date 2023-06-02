Тіло невідомого чоловіка виявили у закинутій будівлі на Кременеччині

Повідомлення про скелетоване тіло невідомого чоловіка надійшло до Кременецького районного відділу поліції від місцевого жителя. Додзвонювач повідомив, що труп знаходиться на території закинутої тракторної бригади.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Тіло невідомого знаходилося на другому поверсі. Приміщення нежитлове, а тому люди сюди фактично не заходили.

Судово-медичний експерт оглянув тіло. Це чоловік 45-60 років. Фахівець припускає, що загиблий лежить у будівлі не менше 18 місяців. Біля тіла правоохоронці знайшли сумку з засобами особистої гігієни та одягом. Проте жодних документів при ньому не було.

Причина смерті стане відома після проведення експертизи. Встановлюють поліціянти особу загиблого. Даний факт внесений в ЄРДР згідно зі статтею 115 ККУ.