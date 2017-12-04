На Тернопільщині за вихідні рятувальники відбуксирували тринадцять вантажівок та два мікроавтобуси
На Тернопільщині за вихідні рятувальники відбуксирували тринадцять вантажівок та два мікроавтобуси. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Тернопільській області.
Так, зокрема внаслідок ускладнених погодних умов
|02.12.2017
|13:52
|В м. Монастириська по вул. Шевченка черговим караулом ДПРЧ 19 Управління здійснено буксирування на проблемній ділянці дороги вантажного автомобіля «DAF».
|14:20
|На автодорозі Підгайці – Івано-Франківськ в с. Завалів Підгаєцького району черговим караулом ДПРЧ 14 Управління здійснено буксирування з кювету на проїжджу частину дороги вантажного автомобіля «DAF».
|17:40
|В м. Бучач по вул. Г.Шухевича черговим караулом ДПРЧ 9 Управління здійснено буксирування на проблемній ділянці дороги 3-х вантажних автомобілів та мікроавтобусу «Mercedes Sprinter».
|03.12.2017
|00:18
|В м. Чортків на вул. Копичинецькій черговим караулом ДПРЧ 6 Управління здійснено буксирування з кювету на проїжджу частину дороги мікроавтобусу «Mercedes Sprinter».
|17:30
|В с. Кровінка Теребовлянського району на автомобільній дорозі Доманове-Ковель-Чернівці черговим караулом ДПРЧ-12 Управління здійснено буксирування на проблемній ділянці дороги двох вантажних автомобілів з цистернами марки «VOLVO»
|18:40
|За допомогою автомобіля підвищеної прохідності «УРАЛ-КТЛ» АРЗ СП Управління здійснено буксирування 6 вантажних автомобілів, зокрема на клеверному мості на вул. Микулинецька – 1 автомобіль, на підйомі у с. Підгороднє – 5 вантажних автомобілів.
Рятувальники Тернопільщини звертаються до вантажоперевізників та водіїв легкових авто, з ускладненням погодних умов по можливості не вирушайте за межі населених пунктів та не планувати поїздок на далекі відстані.