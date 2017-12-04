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На Тернопільщині за вихідні рятувальники відбуксирували тринадцять вантажівок та два мікроавтобуси

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На Тернопільщині за вихідні рятувальники відбуксирували тринадцять вантажівок та два мікроавтобуси. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Тернопільській області.

Так, зокрема внаслідок ускладнених погодних умов

02.12.2017
13:52 В м. Монастириська по вул. Шевченка черговим караулом ДПРЧ 19 Управління здійснено буксирування на проблемній ділянці дороги вантажного автомобіля «DAF».
14:20 На автодорозі Підгайці – Івано-Франківськ в с. Завалів Підгаєцького району черговим караулом ДПРЧ 14 Управління здійснено буксирування з кювету на проїжджу частину дороги вантажного автомобіля «DAF».
17:40 В м. Бучач по вул. Г.Шухевича черговим караулом ДПРЧ 9 Управління здійснено буксирування на проблемній ділянці дороги 3-х вантажних автомобілів та мікроавтобусу «Mercedes Sprinter».
03.12.2017
00:18 В м. Чортків на вул. Копичинецькій черговим караулом ДПРЧ 6 Управління здійснено буксирування з кювету на проїжджу частину дороги мікроавтобусу «Mercedes Sprinter».
17:30 В с. Кровінка Теребовлянського району на автомобільній дорозі Доманове-Ковель-Чернівці черговим караулом ДПРЧ-12 Управління здійснено буксирування на проблемній ділянці дороги двох вантажних автомобілів з цистернами марки «VOLVO»
18:40 За допомогою автомобіля підвищеної прохідності «УРАЛ-КТЛ» АРЗ СП Управління здійснено буксирування 6 вантажних автомобілів, зокрема на клеверному мості на вул. Микулинецька – 1 автомобіль, на підйомі у с. Підгороднє – 5 вантажних автомобілів.

Рятувальники Тернопільщини звертаються до вантажоперевізників та водіїв легкових авто, з ускладненням погодних умов по можливості не вирушайте за межі населених пунктів та не планувати поїздок на далекі відстані.

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