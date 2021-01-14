На Тернопільщині під час зрізання дерева загинув чоловік

Тривожне повідомлення надійшло 13 січня до правоохоронців Теребовлянської поліції від медиків швидкої допомоги. У райцентрі на набережній річки Гніздна смертельно травмувався чоловік.

Виїздом на місце події, працівники поліції з’ясували, що померлий – 55-річний мешканець села Боричівка.

Чоловік працював різноробочим у місцевому комунальному підприємстві. Того дня він зрізав та валив сухостій. Одне з дерев падаючи, травмувало потерпілому голову. Потерпілий помер в кареті швидкої допомоги дорогою в лікарню.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань згідно частини 2 статті 272 ККУ – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищенною небезпекою, що спричинило загибель людей. Слідчі встановлюють детальні обставини.