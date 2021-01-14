На Тернопільщині допомоги потребує сімейний лікар, який захворів на коронавірус

Допомоги на лікування від коронавірусної інфекції терміново потребує сімейний лікар селища Великі Бірки, що під Тернополем, Олег Адамович Олексієвець. Медик захворів ще на початку року. Тоді односельчани почали збір коштів, аби чоловік зміг впоратися із важкою недугою. Наразі його стан стабільно важкий, а дороговартісне лікування потребує додаткової фінансової підтримки.

– Звертаюсь до усіх ще раз, стан стабільно поганий, прогнози невтішні. Хто хотів допомогти фінансами на лікування Олега Адамовича, але з певних причин не встиг, або має бажання та можливість зробити це, то будь-ласка. Наперед дякую кожному із Вас, – пише Оксанка Підборочинська-Семенів.

Нагадаємо, до лікарні з ускладненням від коронавірусу Олег Олексієвець потрапив на початку січня. Від початку пандемії Олег Адамович допомагав сотням мешканців Великих Бірок, надавав фахові консультації, призначав ефективне лікування, але, на жаль, сам не вберігся. Медики прикладають усі зусилля в боротьбі за його життя та одужання, розповідають односельчани.

Усі, хто бажає долучитися до збору коштів на лікування Олега Адамовича, картка ПриватБанку 5167 9855 6134 3831 – Олексієвець Соломія Ростиславівна (дружина)

Терен