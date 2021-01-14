Центр екстреної меддопомоги в Тернополі охоронятиме місцевий експоліцейський

Тернопільський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф замовить охорону приміщень в ТОВ «Детективне агентство «Холмс», яке належить дружині експоліцейського Анні Мокрицькій. Повідомлення про намір укласти угоду на 540 тис. грн замовник опублікував на Prozorro.

Хоча офіційною власницею та директоркою компанії є Анна Мокрицька, фактично фірму очолює її чоловік Василь Мокрицький. Саме його представили як керівника компанії в одному з ефірів «Суспільне. Тернопіль».

Василь Мокрицький − колишній начальник управління Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю УМВС України в Тернопільській області. Протягом 2015-2018 років він очолював відокремлений територіальний підрозділ в Тернопільській області ДУ «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України». Однак у 2018 році звільнився з посади.

Про сім’ю Мокрицьких

За даними YouControl, Василь Мокрицький не володіє жодними компаніями. А от його дружина Анна Мокрицька є власницею ТОВ «МК Компани», за даними місцевих медіа, це тернопільське кафе «Parma». Їй також належить хімчистка ТОВ «Льонок», ресторани ТОВ «ЮНС Груп» та «Ю.Н.С. Компані».

За даними поданої у 2018 році декларації, Василь Мокрицький безкоштовно проживає в будинку на 330 м2 в Тернополі, власницею якого, зазначає ВО «Автомайдан», є його теща Оксана Савка. Будинок, за даними автомайданівців, розташований в передмісті Тернополя, в елітному мікрорайоні Кутківці.

Про тендер

Окрім фірми «Детективне агентство «Холмс» на поточні торги прийшли ще дві компанії – ТОВ «Максима-Т» та ТОВ «Спеціалізований підрозділ охорони «Дозор-Збараж». Під час аукціону учасники знизили свої пропозиції на 10-120 тис. грн. Хоча ціни обох конкурентів були дешевшими, їх відхилили через невідповідність тендерній документації.

Відтак замовник опублікував намір укласти угоду на 540 тис. грн з фірмою «Детективне агентство «Холмс». За ці кошти компанія цілодобово охоронятиме будівлю Тернопільського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Вона також реагуватиме на пожежу, затоплення приміщень та виїжджатиме на сигнал тривожної кнопки протягом 10 хвилин.

Про компанію

«Детективне агентство «Холмс» зареєстроване 2018 року в Тернополі. Протягом 2020-2021 року компанія отримала державних замовлень на 507 тис. грн. Найбільший договір вона підписала з Тернопільським центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. У березні минулого року медики замовили охорону своїх приміщень на 340 тис. грн.