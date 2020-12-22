На Тернопільщині заклади культури передають громадам, але є такі, що відмовляються

Заступник голови обласної державної адміністрації Віктор Устенко розповів, що на Тернопільщині триває процес передачі комунального майна закладів освіти та культури.

«Процес передачі закладів культури – на стадії завершення. Ця робота у нас налагоджена на різних рівнях. Так, із 1805 закладів культури залишилося 106 закладів культури, які готуються до передачі. Так, є випадки, де громади відмовляються брати на баланс заклади. Тому ми проводимо роз`яснювальну роботу і пояснюємо, які наслідки може мати неприйняття таких рішень», – констатував Віктор Устенко.

Нагадаємо, 16 грудня Уряд затвердив Порядок здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва майна, прав та обов’язків районних державних адміністрацій, що припиняються.