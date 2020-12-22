16:36 | 22.12.2020
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На Тернопільщині заклади культури передають громадам, але є такі, що відмовляються

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Заступник голови обласної державної адміністрації Віктор Устенко розповів, що на Тернопільщині триває процес передачі комунального майна закладів освіти та культури.

«Процес передачі закладів культури – на стадії завершення. Ця робота у нас налагоджена на різних рівнях. Так, із  1805 закладів культури  залишилося 106 закладів культури, які  готуються до передачі. Так, є випадки, де громади відмовляються брати на баланс заклади. Тому ми проводимо роз`яснювальну роботу і пояснюємо, які наслідки може мати неприйняття таких рішень», – констатував Віктор Устенко.

Нагадаємо,  16 грудня Уряд затвердив Порядок здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва майна, прав та обов’язків районних державних адміністрацій, що припиняються.

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