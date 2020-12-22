16 кисневих концентраторів подарувала області благодійна організація з Бельгії

Відтепер даним новим медичним обладнанням послуговуватимуться у п’яти медичних закладах Тернопільщини.

– Зараз лікарні особливо потребують збільшення кількості кисневих концентраторів. До кисневих концентраторів підключають пацієнтів з COVID-19, середньої ступені важкості – прокоментував Володимир Богайчук, який безпосередньо сприяв співпраці з благодійною організацією з Бельгії «Едегем –Україна» – Liliane DE COOMAN-BOLLAERTS.

Медичне обладнання передав представник благодійної організації з Бельгії «Едегем –Україна», головою якого є пані Liliane DE COOMAN-BOLLAERTS, Іван Тарн.

Він наголосив, що 5-літрові кисневі концентратори стануть у нагоді й після пандемії. Адже можуть використовуватись для лікування не лише уражень органів дихання, але й при захворюваннях серцево-судинної системи та інших, що супроводжуються розвитком кисневої недостатності.

– Це ті речі, які в нинішніх умовах є дуже важливими, адже рятують життя. Я радий, що наша організація продовжує тісну співпрацю з Тернопільською областю і може долучитись до розширення кисневої мережі у ваших лікарнях – продовжив Іван Вікторович.

Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації Подяку пані Liliane DE COOMAN-BOLLAERTS, голові благодійної організації Oekraїne-Projekt-Edegem vzw, за надану благодійну допомогу та щиру зацікавленість у розвитку закладів охорони здоров’я Тернопільської області вручив представнику благодійної організації Івану Тарну провідний інспектор відділу надання медичної допомоги населенню УОЗ Тернопільської ОДА Валерій Суконнік. Від імені керівництваПодяку пані Liliane DE COOMAN-BOLLAERTS, голові благодійної організації Oekraїne-Projekt-Edegem vzw, за надану благодійну допомогу та щиру зацікавленість у розвитку закладів охорони здоров’я Тернопільської області вручив представнику благодійної організації Івану Тарну провідний інспектор відділу надання медичної допомоги населенню УОЗ Тернопільської ОДА Валерій Суконнік.

– Висловлюємо вдячність вам і вашій організації. І дякуємо за те, що підтримуєте медиків у боротьбі з пандемією COVID-19. Ми розуміємо цінність та важливість даного кисневого обладнання і з великою вдячністю приймаємо його – додав Валерій Іванович.

У КНП «Тернопільська обласна лікарня «Хоспіс» Тернопільської обласної ради буде передано 3 концентратори, КНП «Лановецька комунальна центральна районна лікарня» Лановецької райради – 2, КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської райради – 2, КНП «Збаразька центральна районна лікарня» Збаразької райради – 3, КНП Теребовлянської районної ради «Теребовлянська центральна районна лікарня» – 2.

Чотири поїдуть у Нововолинськ та Хмельницький, ще два концентратори не розподілено.

Додамо, що орієнтовна вартість одного концентратора близько 980 євро. Також є додаткові витрати на розмитнення та доставку.

Нагадаємо, що благодійна організація неодноразово допомагає обласним закладам охорони здоров’я. Приміром, завдяки їм, оновлено фактично увесь ліжковий фонд лікарні «Хоспіс», що дало змогу значно покращити умови перебування паліативних хворих.

Окремо висловив вдячність благодійній організації і головний лікар КНП «Тернопільська обласна лікарня «Хоспіс» Тернопільської обласної ради, Андрій Паламарчук. – Особливі слова глибокої шани і вдячності скеровую керівництву «Едегем –Україна за надану допомогу та надію на подальшу співпрацю – додав він.