Как работает газовый котёл? Принцип работы газовых котлов отопления

Один из распространенных вопросов от потребителей, сталкивающихся с обустройством отопительного комплекса – как работает газовый котёл и как отличается принцип их работы в зависимости от камеры сгорания. Любой котел – это оборудование, сжигающее топливо (в данном случае газ) для нагрева теплоносителя, циркулирующего по радиаторам. Но западные производители конденсационных газовых котлов усовершенствовали технологию и смогли использовать тепло, изымаемое из отработанных продуктов сгорания для повышения продуктивности.

Как работает газовый котел и внутреннее оснащение

Конструкция котла состоит из теплоизолированного корпуса, теплообменника, горелки и гидравлического блока. Это стандартная комплектация. Системы безопасности, управления и дополнительный функционал зависит от конкретного производителя. Если это дымоходный теплогенератор, то он требует подключения к стандартному дымоходу для отведения продуктов сгорания. Турбированные и парапетные модели оснащены закрытой камерой сгорания и подключаются к коаксиальному дымоходу (компактная труба, вставленная в такую же трубу).

Если вы хотите купить газовый котёл в Украине, выбор зависит от назначения и сферы использования техники. Для дома подойдет любой аппарат, вне зависимости от топки. Для квартиры предназначены только теплогенераторы с герметичной камерой сгорания. Также обращайте внимание на наполнение – некоторые газовые котлы для частного дома в заводской сборке оснащены циркуляционным насосом. Их основные параметры:

мощность;

количество теплообменников;

вид камеры сгорания;

разновидность горелки.

Для управления подобной техникой в ней используется автоматика, отличающаяся набором функций. Это может быть программирование котла на определенное время запуска и продолжительность работы, погодозависимая автоматика, благодаря которой он подстраивается под температурные колебания воздуха. Или опции удаленного управления.

Газовые котлы для частного дома: принцип работы

Если мы выбираем газовый котел, нужно иметь хотя бы минимальное представление об его внутренней работе. Процесс сводится к следующему: теплоноситель подается на теплообменник, прогревается до заданных показателей и дальше движется по всему отопительному контуру за счет циркуляционного насоса. Он конвертирует тепловую энергию и передает ее на радиаторы, систему «теплый пол» и отвечает за нагрев воды в случае подключения к нему бойлера косвенного нагрева.

Какие котлы лучше?

Кроме формата камеры сгорания и расположения все котлы делятся по количеству встроенных теплообменников на одноконтурные и двухконтурные. Первые типы газовых котлов предназначены для отопления, вторые отвечают за подачу горячей воды для бытовых нужд. Если вы не знаете, какие котлы лучше, отталкивайтесь от потребления горячей воды. Во всех двухконтурных моделях по умолчанию стоит приоритет нагрева воды, поэтому, как только кто-то открывает горячий кран, нагрев отопительного комплекса будет прекращен. Их плюсы:

компактность, благодаря которой возможна установка котла в любом месте;

высокая производительность;

надежный теплообменник.

Где можно купить газовые котлы для отопления для дома и квартиры?

Если проводите или переоснащаете систему отопления, большой выбор решений предлагает интернет-магазин leyka.com.ua. В каталоге собраны напольные и настенные газовые котлы для отопления украинской и европейской сборки, подходящие для разных условий работы. К каждому наименованию указаны детальные технические характеристики (мощность, КПД, прогреваемая площадь и габаритные размеры). Плюсы интернет-магазина:

сотни уникальных решений на любой бюджет;

простой интерфейс сайта для быстрого поиска;

профессиональная помощь при подборе оборудования;

предоставление гарантии.

Для того чтобы купить газовые котлы отопления в интернет-магазине «Лейка», вы можете оформить заказ на сайте, добавив выбранную позицию в корзину. Или связаться с менеджерами. Доставка в рамках Киева производится в день оформления заказа. Оплату можно внести несколькими способами (через банковский перевод на карту или наличными при получении).