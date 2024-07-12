На Тернопільщині затримали чоловіка з гранатою

На лінію 102 надійшло повідомлення від дільничного офіцера поліції про те, що під час поверхневої перевірки у жителя одного з сіл Товстенської громади виявлено предмет схожий на вибуховий пристрій. Слідчо-оперативна група, виїхавши на місце події, вилучила у 55-річного чоловіка корпус гранати.

Зловмисник пояснив, що декілька днів тому він знайшов вибуховий предмет неподалік річки. Спочатку забрав додому, а потім вирішив віднести назад. Дорогою його зупинив дільничний офіцер.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до статті 263 Кримінального кодексу України. Вилучений вибуховий предмет направлено на експертизу. Триває досудове розслідування.