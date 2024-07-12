Тернопільські надзвичайники врятували лелеченя

У с.Бедриківцях Заліщицької громади лелека заплутався у обривках поліетиленової плівки і не міг рухатися у гнізді. Про це у соціальній мережі розповідає Ірина Галко.

Лелеки будуючи гніздо часто приносять будівельні і подібні відходи, такі матеріали стають смертельною пасткою для пернатих. Кілька днів малий лелека, запутавшись у плівку плакав і кликав на допомогу((. Спека, спрага, знерухомленість прирікали його на загибель(((.



11 липня бідолаху побачила Таня Василик і одразу почала шукати допомогу, вона звернулася КПП “Дністровський каньйон” і зателефонувала за номером 101 про допомогу ДСНС.

Щиро дякуємо за оперативну допомогу рятувальникам 15 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області, які швидко відреагували на виклик, звільнили лелеку від плівки і почистили гніздо від таких небезпечних елементів. Малий одразу намагався злетіти. Та виявилося, що у нього поламана лапка. Йому надана ветеринарна допомога, накладений гіпс. Дякуємо за професійність Микола Клецман ! Лелеку прихистили і він знову потребує підтримки і допомоги людей.

Так хочеться хороших новин. Вони так нам зараз усім потрібні! Так багато болю і втрат. Але хороші новини створюють добрі люди ДОБРИМИ ВЧИНКАМИ! І світ після кожної такої новини стає трошки добрішим! І на душі стає світліше, а у когось з’являється шанс на життя! Як сьогодні у малого лелеки! Не будьте байдужими!

Ще раз хочемо подякувати заліщицьким рятувальникам – 15 ДПРС 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області ! Дуже дякуємо, що бережете життя! ❤️