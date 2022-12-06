На Тернопільщині затримали п’яних водіїв вантажівок

Керування транспортним засобом в стані сп’яніння — це одне з найтяжчих правопорушень, передбачених КУпАП. Водій, який сідає за кермо напідпитку — потенційний вбивця! Він не здатен адекватно сприймати дорожню обстановку, через знижену швидкість сприйняття та реакції.

А як визначити ступінь небезпеки для учасників дорожнього руху, якщо такий водій керує вантажівкою ⁉️

За останню добу патрульні виявили 2 водіїв вантажівок, які керували транспортними засобами з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Першу вантажівку Renault, за кермом якої перебував нетверезий водій, інспектори зупинили за порушення ПДР на автодорозі М-30 Стрий — Ізварине. Водій ледь тримався на ногах, та все ж погодився пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою алкотесту Драгер.

Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 2.52 проміле алкоголю в крові водія.

Іншу вантажівку MAN, за порушення ПДР, патрульні зупинили на вулиці Об’їзній. Спілкуючись з водієм, поліцейські виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння, та пройти огляд на стан сп’яніння чоловік категорично відмовився.

В обох випадках інспектори склали на водіїв протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП, вилучили водійські та відсторонили останніх від керування вантажівками, аби громадяни не наробили непоправного лиха собі чи оточуючим.

Загалом, за минулу добу, інспектори патрульної поліції Тернопільської області виявили 8️⃣ нетверезих керманичей. У всіх випадках патрульні склали на водіїв відповідні адмінматеріали, рішення за якими прийматиме суд.

Вкотре наголошуємо❗️

Громадяни, які нетверезі сідають за кермо, наражають на небезпеку не лише себе, але й інших учасників дорожнього руху. Тим більше в умовах недостатньої видимості, снігопаду чи ожеледі.

Кермуйте відповідально.