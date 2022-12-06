На Тернопільщині допомогли знайти роботу 325 особам з інвалідністю

Третього грудня – Міжнародний день осіб з інвалідністю.

У місцевих підрозділах служби зайнятості Тернопільщини таким особам сприяють у підборі підходящої роботи відповідно до їх професійних навичок і знань, рекомендацій медико-соціальної експертної комісії та індивідуальної програми реабілітації, побажань людини; організовують професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації; залучають до посильної тимчасової зайнятості, навчають техніці пошуку роботи та самопрезентації, сприяють у започаткуванні власної справи.

Протягом січня-листопада 2022 року послугами служби зайнятості Тернопілля скористались 1523 особи з інвалідністю, з них 1494 – мали статус безробітного; 325 – працевлаштовано, у тому числі 1 особа з компенсацією витрат роботодавцям єдиного соціального внеску; 100 – проходили професійне навчання; 30 осіб – брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.

Для 323 безробітних згаданої категорії продовжується пошук підходящої роботи.

На 1 грудня 2022 року роботодавці області пропонують роботу для 35 осіб з інвалідністю. Своїм працівникам готові платити до 10 тис. грн. Найбільша потреба у водіях автотранспортних засобів, швачках, інженерах та слюсарях з рухомого складу.

Якщо Ви шукаєте роботу – заповніть анкету-резюме: https://docs. google.com/forms/d/ 12c4BSF0DPhGMTLFdRN_- yZDAmhkycGj4o069vvUx8yk/edit