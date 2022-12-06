На Театральному майдані запрацювала Казкова резиденція (Хатинка Миколая)

У неділю, 4 грудня, в Тернополі відбулося відкриття дитячої локації Казкова резиденція (Хатинка Миколая).

«Прийдешня пора новорічно-різдвяних свят для кожного з нас особлива, адже у цей час ми загадуємо бажання та чекаємо на їх здійснення. Сьогодні у всіх нас є одна велика спільна мета – перемога України у війні, – розповідає начальник управління стратегічного розвитку міста Юрій Дейнека. – Важливо відзначити, що завдяки нашим Збройним силам , мужності і сміливості кожного захисника, ця локація запрацювала у Тернополі. Бажаю всім миру, злагоди, здійснення мрій і, щоб в наступному році ми вже відзначали наші свята у мирній, незалежній і процвітаючій Україні».

Нагадаємо, резиденція буде працювати по 22 січня 2023 року відповідно до графіка.

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