На Тернопільщині жінка вирощує 70 сортів нарцисів

Алла Жмака з Ланівців вирощує нарциси впродовж десяти років. Уже має 70 різних сортів. Жінка розповіла Суспільному, що цибулини квітів купує в Україні та за кордоном, зокрема, в Голландії.

Нарциси на грядці. Фото: Алла Жмака

За її словами, також обмінюється ними з іншими садівниками.

Клумба з квітами. Фото: Алла Жмака

“Мої нарциси цвітуть з початку квітня до середини травня. Є ранні та пізні сорти. Найбільше мені до вподоби нарциси з рожевими серединками, їх рідко у кого побачиш. Почала ці квіти вирощувати моя мама, а я щоразу поповнюю нашу колекцію, оскільки нарцис – моя улюблена квітка”.

Алла Жмака у своєму саду. Фото: Алла Жмака

Алла Жмака говорить, нарциси є невибагливими в догляді. Жінка радить раз у п’ять років викопувати кущі та просушувати. Єдине, каже, квіти потрібно пересаджувати. А коли відцвітуть – зрізати листки, але не відразу, а зачекати, поки вони почнуть жовкнути, інакше можуть потім не розквітати.

Нарциси різних сортів. Фото: Алла Жмака

У період цвітіння нарцисів на подвір’я ланівчанки приходять місцеві жителі, милуються красою квітів. Жінка мріє наступного року організувати у себе вдома виставку нарцисів.

Один зі сортів нарцисів. Фото: Алла Жмака

Нарциси цвітуть. Фото: Алла Жмака

Нарциси з рожевими серцевинками. Фото: Алла Жмака

Букет із нарцисів. Фото: Алла Жмака

Ранній сорт нарцисів. Фото: Алла Жмака

Нарциси Алли Жмаки. Фото: Алла Жмака