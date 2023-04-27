Справа тернополянки, яка в’їхала в Катедру: що відомо

У Тернопільському міськрайонному суді розглядали справу тернополянки Ірини Скрабут-Яворської, яка 23 квітня минулого року в’їхала в Архикатедральний собор, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Її захисник Володимир Рубінський клопотав про відкладення засідання для вивчення показів, які надавали свідки під час досудового розслідування.

Під час розгляду справа тернополянки, яка в’їхала в Катедру. Суспільне Тернопіль

Суддя Тернопільського міськрайонного суду Тарас Багрій його клопотання задовільнив.

“Суд відкладає судовий розгляд для того, щоб дати можливість прокурору вжити заходів для явки свідків на судове засідання, як це передбачено статтею 23 та 327 Кримінально-процесуального кодексу України. Та відкладає на нетривалий час, на декілька днів. Наступне судове засідання призначене на 1 травня 2023 року”, – сказав суддя.