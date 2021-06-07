На Тернопільщині зіткнулись автомобіль та мотоцикл: мотоцикліст важко травмований

Дорожньо-транспортна пригода сталась 5 червня в м. Почаїв Кременецького району. Близько 11.00 годин, на перехресті вулиць Лосятинська, Радивилівська та Воз’єднання, відбулось зіткнення автомобіля «Opel Vectra» з мотоциклом «Lifan».

Внаслідок аварії травмувався 20-річний місцевий житель, який керував «залізним конем». Його з відкритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та переломом ноги госпіталізували в Кременецьку районну лікарню.

За словами очевидців події, винуватий водій автомобіля, який не надав перевагу в русі водію мотоцикла.