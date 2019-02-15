На Тернопільщині зіткнулись «Таврія», іномарка та вантажівка: є постраждалі

14 лютого близько 22.00 годин, в с. В. Березовиця Тернопільського району, по вул. Микулинецька, 67 відбулося зіткнення трьох автомобілів «Chevrolet Aveo», «ЗАЗ-Таврія» та DAF.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, 33-річного водія автомобіля «Таврії», жителя м. Тернопіль, з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, перелом кісток носа, травма грудної клітки, закрита травма лівого коліна» госпіталізовано в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої медичної допомоги.

Ще одна ДТП сталась зранку, цього ж дня, коли водій автомобіля «MAN» не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. ДТП сталась на автодорозі в с. Романівка Тернопільського району.

Внаслідок аварії, 49-річного водія автомобіля, з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій грудної клітки» госпіталізовано в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої медичної допомоги.

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