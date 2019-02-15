Гусятинські вогнеборці врятували від пожежі будівлю птахоферми

14 лютого о 06:42 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в м. Копичинці Гусятинського району на вул. І. Богуна, 1, – повідомляє прес-служба ДСНС у Тернопільській області.

Загорання виникло на горищі пташиної ферми фермерського господарства «Масарівські Липки». На той час приміщення ферми не використовувалося. Полум’я охопило перекриття та покриття будівлі.

Пожежа швидко набирала обертів, тож всі сили і засоби були задіяні на боротьбу з вогнем.

До ліквідації пожежі були залучені: чергове відділення 22-го державного пожежно-рятувального поста, дислокованого в м.Копичинці, чергові караули 10-ї державної пожежно-рятувальної частини (м.Гусятин) та місцевої пожежної команди с. Яблунів Густинського району, а також оперативна група Гусятинського районного відділу Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Завдяки оперативним діям рятувальників о 07:45 горіння на площі 1600 м.кв вдалось локалізувати, а о 09:30 пожежу було повністю ліквідовано. Під час гасіння врятовано будівлю ферми.

Ймовірна причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

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