Військовий медик із Тернопільщини Михайло Стасів, який раптово помер, отримав орден

У Тернопільському академічному драмтеатрі ім. Т. Шевченка 14 жовтня відбулося перше урочисте нагородження добровольців «Доброволець Тернопільщини».

Орден «Лицарський хрест добровольця» прижиттєво вручили 17-м захисникам, посмертно – трьом. Серед них – Стасів Михайло Ярославович – лікар-хірург, ветеран війни в Афганістані, ветеран російсько-української війни, майор медичної служби, військовий медик-доброволець 128 окремої гірсько-піхотної бригади.

Майбутній герой України народився 21 листопада 1968 року у селі Гайворовка Теребовлянського районі. Закінчивши місцеву школу у 1983 році, продовжив свою освіту у Бучацькому радгосп-технікумі. Згодом – учасник бойових дій в Афганістані. У 1989 році він стає слухачем підготовчого відділення Тернопільського державного медичного інституту, який успішно закінчує у 1996-му році.

Михайло поєднував роки навчання в медінституті із роботою медбрата. Після завершення навчання працював за фахом. Добровольцем ЗСУ став у серпні 2014 року. Він рятував життя солдатів у місті Попасноа, селищі Луганське, Станиці Луганська.

Його не стало раптово, 1 квітня 2016 року. Коли Михайло перебував вдома у нього раптово зупинилося серце у віці 47 років.

Почесну відзнаку «Лицарський хрест добровольця» на першій офіційні церемонії нагородження «Доброволець Тернопільщини» прийняла його дружина Наталія Стасів.

Зазначимо, що Михайло Стасів є переможцем громадського проекту «Перший народний праймеріз 2015» 100 кращих тернополян 2015. Його нагороджено орденом «Честь і Слава», медаллю «Захисникам Вітчизни», відзнакою «За мужність та милосердя», відзнакою Тернопільської міської ради.

Окрім цього, удостоєний відзнакою «За заслуги», званням «Почесний громадянин Тернополя», орденом «ЗА СПАСІННЯ ЖИТТЯ» – посмертно.