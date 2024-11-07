Копичинецька міська рада нарешті прокоментувала ситуацію пов’язану зі смертю дитини у громаді

У зв’язку з виникненням надзвичайної ситуації, а саме масового отруєння дикорослими грибами восьми неповнолітніх, яка набула статусу місцевої надзвичайної ситуації об’єктового рівня в Копичинецькій громаді, було проведено позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті Копичинецької міської ради, йдеться на сторінці міської ради.

З огляду на суспільний резонанс та активне обговорення цієї ситуації, звертаємося до всіх жителів громади не розповсюджувати неправдиву інформацію, адже наразі діти, котрі госпіталізовані перебувають під наглядом лікарів. У лікарню скеровано офіційний лист-запит про стан здоров’я дітей, очікуємо на відповідь, без отримання офіційних даних ми не можемо публікувати не підтверджену інформацію.

Адже наразі відкрито кримінальне провадження за статтею: Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування. З уваги на це не є можливим оприлюднювати інформацію, що стосується даної події. Просимо вас зберігати здоровий розум та верифікувати інформацію.

Нагадаємо, на Тернопільщині від отруєння грибами померли чоловік та малолітня дитина. 30 жовтня до медзакладу потрапила уся родина з міста Копичинці. Серед потерпілих було восьмеро дітей віком від трьох до тринадцяти років, семеро з яких рідні брати та сестри, а також співмешканець матері.

За попередньою інформацією, багатодітна родина отруїлася грибами. У ході перевірки стало відомо, що чоловік ще в неділю, 27 жовтня, назбирав грибів та приготував з них страви. Їла уся сім’я, крім мами. Того ж вечора у дітей погіршилося самопочуття, але жінка до лікарні звернулася лише 30 жовтня близько 15:00.

Найважчих дітей доправили до медзакладу Львова, де найменшу дівчинку 2021 року народження прооперували. Проте врятувати їй життя не вдалося.

Семеро неповнолітніх перебувають на лікуванні у Києві. Їхній стан стабільно важкий.