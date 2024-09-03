20:10 | 3.09.2024
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Зменшили кількість світла. Зміна в графіку відключень 3 вересня

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⚠️Увага!  Зміни в застосуванні погодинних вимкнень.

💡 У вівторок, 3 вересня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень

⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в  Тернопільській області плануються в наступні години: 

➡️09:00-12:00  4 черга

➡️10:00-14:00  5 черга

➡️12:00-15:00  6 черга

➡️15:00-17:00  1 черга

➡️16:00-19:00  2 черга

➡️17:00-20:00  3 черга

➡️19:00-22:00  4 черга

➡️20:00-23:00  5 черга

➡️22:00-24:00  6 черга

➡️23:00-24:00  1 черга

👉Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”:

https://www.toe.com.ua/news/71

🇺🇦Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії!

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