Зменшили кількість світла. Зміна в графіку відключень 3 вересня

⚠️Увага! Зміни в застосуванні погодинних вимкнень.

💡 У вівторок, 3 вересня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень

⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️09:00-12:00 4 черга

➡️10:00-14:00 5 черга

➡️12:00-15:00 6 черга

➡️15:00-17:00 1 черга

➡️16:00-19:00 2 черга

➡️17:00-20:00 3 черга

➡️19:00-22:00 4 черга

➡️20:00-23:00 5 черга

➡️22:00-24:00 6 черга

➡️23:00-24:00 1 черга

👉Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”:

https://www.toe.com.ua/news/71

🇺🇦Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії!