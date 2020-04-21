На Тернопільщину везуть 30 апаратів штучної вентиляції легень
Завтра, 22 квітня, на Тернопільщину прибуде вантаж від наших партнерів – благодійної організації Данії Bevar Ukraine. Це 30 апаратів штучної вентиляції легень та інше медобладнання, необхідне у боротьбі з пандемією, – повідомляють в ОДА.
Медичну допомогу доставлять на базу спеціального медпостачання, що у Збаражі. Звідти її розподілять між лікарнями області. У вантажі очікується:
📍30 апаратів штучної вентиляції легень
📍аналізатори крові
📍обладнання для хірургічних операційних
📍рентген обладнання
📍лікарняні функціональні ліжка
📍розхідні медичні матеріали та вироби медичного призначення
Організація «Bevar Ukraine» уже шість років поспіль допомагає соціальним і лікувальним закладам України. До її складу входять як і українці, так і данці. З 2014 року організація доставила в Україну 30 вантажівок та 2 літаки медичної та гуманітарної допомоги.