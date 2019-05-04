На Тернопільщині через негоду підтоплено 191 домогосподарство, пошкоджено 2105 га та знищено 638 га господарських угідь

На Тернопільщині через негоду підтоплено 191 домогосподарство, пошкоджено 2105 га та знищено 638 га сільськогосподарських угідь. Про це повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

3 травня у приміщенні Тернопільської обласної держадміністрації відбулося позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням першого заступника ОДА Івана Крисака. У заході взяли участь представники обласного Управління ДСНС України.

Одним із пріоритетних було питання організації ліквідації наслідків сильного зливного дощу, граду та вітру, який пройшов територією краю 28 квітня 2019 року.

До слова, у період з 28 квітня по 1 травня 2019 року на території області внаслідок негоди було підтоплено 191 домогосподарство, пошкоджено 2105 га та знищено 638 га гасільськогосподарських угідь. Найбільше постраждали домоволодіння у Бережанському, Козівському, Підгаєцькому, Зборівському та Збаразькому районах. 29 квітня від електропостачання були відключені 30 населених пунктів області.

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