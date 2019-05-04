У тернопільському університеті проведуть “Ніч на болоті”
Про це йдеться в оголошенні Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.
Захід відбудеться 7-8 травня.
- Починай травень якісно💯, а підготовку до сесії корисно✔️! “Ніч на болоті” – це проект в режимі Non Stop🌃 , що включає тренінги за участю професійних спікерів, практичний та теоретичний матеріал, за допомогою якого можна розробляти власні проекти і правильно їх реалізовувати,а також багато іншого😏. Зарядись мотивацією та починай рух до нового з нами! – йдеться у повідомленні.
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