Скоро обиратимуть найкрасивішу тернополянку

4 червня у Тернопільському драматичному театрі заплановано провести конкурс «СтудМіс Тернопіль 2019». Початок о 18:00.

За титул найкрасивішої змагатимуться 15 студенток нашого краю. Як розповів організатор заходу Сергій Губарев, конкурсантки пройшли уже багато підготовчих етапів. Їх навчали наданню домедичної допомоги, курсам верхової їзди та звісно – мистецтву дефілювання.

«Студміс» є не лише конкурсом краси, тут учасниці демонструють свою кмітливість, таланти.

Захід відбуватиметься під патронатом міського голови міста Сергія Надала та за підтримки управління сім’ї та молоді Тернопільської обласної державної адміністрації.

Повідомляє Овід з посиланням на Газета.

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