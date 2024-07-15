На Тернопільщині п’яний водій вантажівки протаранив автомобіль Geely

14 липня о 22:52 ДТП зареєстрували слідчі поліції на Чортківщині. На в’їзді в село Більче-Золоте кермувальник автомобіля КамАЗ з причепом при зустрічному роз’їзді не дотримався бокового інтервалу та допустив наїзд на автомобіль Geely MK.

У результаті аварії тілесні ушкодження отримали двоє пасажирів з легкового авто – жителі Львівської області 2004 та 2010 років народження. За попередньою інформацією, водій вантажівки перебував у стані алкогольного сп’яніння.